Suplente de Sergio Mayer denuncia cierre de su oficina

El diputado Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, denunció en sus redes sociales que ya no lo dejaron acceder a su oficina ayer viernes, después de que el actor anunció que la próxima semana regresará a San Lázaro.

Cabe recordar que la licencia de Mayer Bretón sigue vigente, ya que no se ha oficializado su regreso mediante oficio anunciado al pleno.

Además, el pasado 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) suspendió provisionalmente los derechos partidistas de Mayer, por lo que no está definida su reincorporación a la bancada guinda.

El órgano partidista tomó la decisión porque Sergio Mayer dejó el cargo para participar en un reality show, en donde, dijo, ganaría más que lo que recibe de dieta y que lo necesita para solventar sus gastos.