Supremacistas blancos marchan enmascarados

Cientos de personas marcharon enmascaradas por las calles de Washington, cerca del National Mall, donde se preparaban las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Vestidos con pantalones caqui, gafas de sol, pasamontañas blancos, gorras y camisetas con el logo del Frente Patriota, aproximadamente 400 miembros del grupo supremacista blanco se congregaron en Union Station para marchar por Capitol Hill.

Avanzando en filas ordenadas, exhibieron banderas estadounidenses y confederadas, un símbolo sumamente divisivo en Estados Unidos por su clara alusión a la esclavitud. Algunos portaban banderas estadounidenses al revés, un detalle que, según el código de la bandera, indica peligro extremo.

Consignas

Caminando por las avenidas que bordean el National Mall, coreaban consignas como “¡Vida, Libertad, Victoria!” y “¡Recuperemos América!”. La marcha estaba encabezada por el fundador de la organización neofascista y supremacista blanca, Thomas Rousseau.

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington declaró que estaba “monitoreando las actividades amparadas por la Primera Enmienda en el barrio de Eastern Market”, y añadió que reconocía “el derecho de las personas a expresar pacíficamente sus opiniones”.

El Frente Patriota es uno de los grupos que integran la efervescente galaxia de movimientos de extrema derecha estadounidenses. Fue fundado en 2017 tras la sangrienta manifestación “Unite the Right”, la violenta concentración supremacista blanca en Charlottesville, Virginia, que trágicamente terminó con la muerte de un contraactivista.

La marcha cerca del National Mall tiene un gran valor simbólico. Durante más de 100 años, los conflictos y las esperanzas de la nación se han desbordado en el “Patio Delantero” de Estados Unidos: desde las lúgubres marchas del Ku Klux Klan encapuchado en la década de 1920, hasta el discurso “Tengo un sueño” de Martin Luther King Jr., pasando por las protestas contra la guerra de Vietnam, el destino de Estados Unidos se ha decidido en el emblemático parque que conecta el Capitolio con el Monumento a Lincoln.

Ese fue el caso cuando, el 6 de enero de 2021, una turba de partidarios de Donald Trump irrumpió en el Congreso, violando la esencia misma de la democracia estadounidense.