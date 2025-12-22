Surfistas regresan tras atentado en Bondi Beach

Un video captó el momento en que cientos de surfistas ingresaron al mar como homenaje a las 15 víctimas del atentado ocurrido durante Janucá.

Los australianos encendieron velas y guardaron un minuto de silencio este domingo para honrar a las 15 víctimas del atentado en Bondi Beach, una semana después de que dos hombres dispararan contra una multitud durante la festividad judía de Janucá en Sídney.

Un padre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de abrir fuego el pasado domingo en Bondi Beach, un lugar turístico emblemático del estilo de vida australiano, repleto de familias en un día soleado.

Exactamente una semana después de los primeros reportes de disparos a las 18H47 (07H47 GMT), los australianos guardaron un minuto de silencio.