Transportistas y representantes del sector industrial suscribieron este miércoles un acuerdo con el Gobierno Federal para reforzar la seguridad carretera, mejorar la infraestructura vial y reducir los tiempos de espera en casetas, según informó mediante un comunicado la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El acuerdo fue firmado por la Concamin junto con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

Seguridad

En materia de seguridad, se fijó establecer mesas periódicas con autoridades del Gabinete de Seguridad, a fin de dar seguimiento a los compromisos y fortalecer acciones contra el robo y la extorsión al gremio.

Entre las medidas, Concamin destacó la creación de un canal directo para reportar estos ilícitos.

Respecto a la infraestructura carretera, se acordó que el sector industrial entregará un diagnóstico de tramos deteriorados, baches y puntos críticos que requieren atención.