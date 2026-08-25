Suspende Congreso de Sinaloa sesión extraordinaria

De última hora, el Congreso del Estado de Sinaloa suspendió el inicio del periodo extraordinario de sesiones, en el que se abordaría el tema relacionado con el nombramiento del nuevo gobernador o gobernadora sustituto, sin fijan nueva fecha.

El Congreso habría notificado a partir de ayer lunes un periodo de sesiones extraordinarias para abordar diversos asuntos, entre ellos, el nombramiento del nuevo gobernador interino que suplirá la ausencia temporal indefinida de Rubén Rocha Moya, cuya licencia fue aprobada el domingo pasado.

Con la aprobación de la nueva licencia temporal indefinida mayor a los treinta días que solicitó Rocha Moya el pasado sábado, la Comisión de Puntos Constitucionales tendrá que elaborar un dictamen en el que se dé a conocer el nombre de la persona propuesta para ser elegida como nuevo gobernador o gobernadora interina.

Afirmó que aún no se tiene defina una propuesta, por lo que los nombres que se mencionan, entre ellos Julio Berdegué Sacristán, exsecretario de Agricultura federal, la diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa, entre otros, son solo suposiciones de ciudadanos.

Exigen salida de Rocha Moya

Por la mañana, cientos de ciudadanos y actores políticos se concentraron en Palacio de Gobierno para exigir que sea destituido todo el gabinete estatal y se nombre a un gobernador interino, sin ningún vínculo con el grupo político predominante en estos momentos en Sinaloa.

Una de las voces convocantes a esta concentración, Martha Reyes Zazueta, presidente de la Confederación Patronal Patronal de la República Mexicana, convocó a los miembros del Poder Legislativo que no se equivoquen en la nominación del gobernador interino, ya que se requiere de un mandatario que venga a resolver la problemática.

Los manifestantes que se concentran en el Palacio de Gobierno con gritos y consignas demandan un cambio a fondo del grupo político y amenazan con trasladarse a la sede del Poder Legislativo para estar presentes cuando inicie el nuevo periodo extraordinario de sesiones.

El Consejo Sinaloense de Empresarios a través de un comunicado exhortó a los miembros del Congreso del Estado a escuchar las peticiones de la sociedad de nombrar a un mandatario interino que venga a fortalecer las relaciones con todos los sectores y encauzar el rescate de la seguridad y de la economía.