Suspenden agricultores paro en Nogales

Después de tres días consecutivos de bloqueos que paralizaron el corredor fiscal y detonaron largas filas en los cruces fronterizos, los agricultores que mantienen una protesta en Nogales, Sonora, suspendieron sus acciones este jueves con motivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Sin embargo, los transportes de carga no pueden cruzar al vecino país porque es día inhábil para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

El movimiento, encabezado por productores sinaloenses del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, había iniciado en la garita Mariposa y posteriormente se trasladó al Recinto Fiscal, afectando también la operación de la Aduana México, lo que provocó una congestión vehicular en la garita Dennis DeConcini y un caos vial en el centro de esta ciudad fronteriza.

Emma Espinoza Armenta, delegada del Frente, confirmó que la manifestación se reanuda hoy viernes en el mismo punto, por lo que durante el jueves se preveía libre acceso y sin afectaciones en las garitas de Nogales para automovilistas.

Campesinos de Zacatecas protestan en contra de reforma a ley

Así también, este jueves, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se manifestaron colocando una fila de tractores afuera de la planta cervecera del Grupo Modelo, ubicada en el municipio de Calera, como parte de las acciones de protesta en contra de la reforma de Ley de Aguas Nacionales.

Alberto de Santiago Murillo, representante de la Asociación de Áreas Agrícolas de Riego en Zacatecas, aclaró que se trata de una protesta de manera pacífica que no afecta a terceros ni la operatividad de la planta cervecera, la cual está considerada como la más grande del mundo.

Los manifestantes también exigen al Gobierno Federal y a los legisladores que antes de aprobar la nueva Ley de Aguas Nacionales, primero se realice un estudio hidrológico para conocer la situación real que hay en los mantos acuíferos y la disponibilidad en cada entidad y en las diferentes regiones.