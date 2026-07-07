Suspenden audiencia de caso Kimberly Moya

Un juez de Control suspendió el inicio de la audiencia intermedia en el caso de los imputados por la desaparición de la joven Kimberly Moya, de 16 años, debido a que un juez de Alzada aún no resuelve los recursos de impugnación.

La audiencia iba a celebrarse en la Sala de Audiencias 5 de los juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencia de Tlalnepantla, este pasado lunes.

El recurso interpuesto fue la apelación contra la vinculación a proceso de los detenidos, explicó Jairo Ocampo, asesor jurídico de la víctima y de la familia de Kimberly.

Con esa resolución, el tribunal determinará si los imputados continúan sujetos al proceso penal, como resolvió inicialmente el juez, o si modifica esa decisión, como pretende la defensa.

Una vez que exista ese fallo, el juzgado podrá reprogramar la audiencia intermedia y continuar con el procedimiento.

El 2 de octubre del 2025 fue cuando se reportó la desaparición Kimberly Moya González, de 16 años de edad, tras acudir a un cibercafé por unas copias.