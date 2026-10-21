Suspenden careo judicial entre Lydia Cacho y Marín

La audiencia judicial en la que la periodista mexicana, Lydia Cacho, esperaba confrontar judicialmente al exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue diferida debido a fallas en el sistema de comunicación del Juzgado de Distrito en Quintana Roo, en donde debía llevarse a cabo este martes.

Mediante una transmisión en vivo, enlazada desde España –donde radica luego del exilio por motivos de seguridad– denunció que, después de meses de preparación profesional y emocional, personal del Juzgado comunicó a ella que la plataforma dejó de funcionar justo cuando debía comenzar el careo.

Cacho Ribeiro cuestionó que, esta vez, sean las deficiencias técnicas de las instituciones las que puedan obstaculizar el acceso a la justicia, a casi 21 años de la detención en Cancún, para ser llevada a Puebla por órdenes de Marín Torres, trayecto durante el cual fue torturada y por lo que él está sujeto a proceso e interno en el penal de El Altiplano.