Suspenden clases 14 y 17 de noviembre

Miles de estudiantes de educación básica disfrutarán de un nuevo fin de semana largo en noviembre, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableciera dos días de suspensión de clases por motivos administrativos y conmemorativos.

Padres y alumnos ya se preparan para aprovechar este descanso antes del cierre del ciclo escolar.

El descanso escolar comprenderá cuatro días consecutivos, ya que el puente inicia el viernes 14 y termina el lunes 17 de noviembre.

Las clases se reanudarán el martes 18 de noviembre en todas las escuelas de educación básica del país, según el calendario oficial de la SEP.

Por qué no habrá clases

El viernes 14 de noviembre no habrá clases debido a la descarga administrativa, una jornada en la que los docentes deben registrar calificaciones, actualizar evaluaciones y realizar labores internas de organización. Durante este día, los alumnos no asisten a las aulas, pero el personal educativo continúa trabajando en la gestión académica. Esta pausa permite preparar los reportes escolares antes del cierre del periodo de evaluación.

El lunes 17 también se suspenderán las clases, pero en este caso por un motivo cívico: el descanso oficial correspondiente al aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre.

El feriado se recorre al lunes para fomentar un fin de semana largo a nivel nacional, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Por ello, alumnos y trabajadores podrán disfrutar de un puente de cuatro días, del viernes 14 al lunes 17 de noviembre.