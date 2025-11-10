Suspenden clases en 14 mil escuelas por bajas temperaturas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que debido a las bajas temperaturas que se registran en el estado de Puebla debido al frente frío número 13, se suspenderán las clases en 14 mil 789 escuelas de todos los niveles educativos.

Por recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, centros educativos de la Sierra Norte, Nororiental, en los valles de Serdán y de Atlixco, así como en la Mixteca y en la zona Angelópolis, suspenderán sus actividades.

No habrá clases por frío

La SEP anunció que desde hoy lunes 10 de noviembre y el servicio se reactivará el martes 11 de noviembre.

Asimismo, el martes continuarán en suspensión de clases escuelas de las sierras Norte y Nororiental, las clases serán reanudadas de manera presencial el miércoles 12 de noviembre, en el horario habitual.

La secretaría anunció que para salvaguardar la salud de un millón 864 mil 393 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, recibirán el servicio educativo a distancia asesorados por más de 99 mil docentes que trabajarán con apoyo de actividades académicas.