Suspenden clases en CCH Sur tras vandalización

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur suspendió clases presenciales hasta nuevo aviso, tras la vandalización de torniquetes y dispositivos de seguridad el miércoles durante una protesta estudiantil derivada de un caso de acoso sexual por parte de un docente hacia una estudiante.

María Patricia García Pavón, directora general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, informó que el profesor denunciado fue separado del plantel para atender el procedimiento de carácter administrativo y atendido por la unidad jurídica de la institución.

En conferencia de prensa, reveló que entraron personas ajenas al colegio y “se obstaculizó el reconocimiento para que pudieran entrar otras personas ajenas y hubo una mezcla de personas encapuchadas que actuaron contra la propia comunidad. Están vulnerando la seguridad de nuestra comunidad, dañando estos equipos, más allá del costo, el daño más importante es la vulneración a la seguridad de nuestra comunidad”, dijo.

García Pavón mencionó que la institución está coordinada con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para garantizar el orden dentro y fuera del plantel, pues también se ha detectado que estudiantes consumen alcohol y otras sustancias al exterior de las instalaciones.

“Yo los invitaría a que se informaran a través de los órganos informativos oficiales del colegio y del plantel”, expresó.