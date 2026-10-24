Suspenden clases en escuela secundaria tras ataque

Derivado de los acontecimientos de violencia en que se vieron expuestos estudiantes de la Escuela Secundaria SNTE, de Escuinapa, tras un atentado contra el chofer de un autobús en el que viajaban, el director del plantel, Ramón Medina Troncoso, notificó la suspensión de clases presenciales y adoptar la modalidad a distancia.

A través de un comunicado oficial que giró a los padres de familia, externó que, a fin de proteger la integridad física y emocional del personal estudiantil, en forma temporal se van a desarrollar las clases vía virtual.

Sinhué Téllez López, secretario de Seguridad Pública del Estado, dio a conocer que se fortaleció la vigilancia en el medio rural y urbano de dicho municipio, sobre todo en las rutas de los servicios de transporte de pasajeros, a fin de dar tranquilidad a la población.

Comentó que la vigilancia de las fuerzas federales, estatales y municipales se fortalecieron, sobre todo en las rutas del transporte que tienen como destino las zonas escolares.

Sobre los hechos registrados el jueves pasado, en el que un autobús donde viajaban estudiantes de una secundaria y pasajeros adultos, indicó que se trató de un ataque directo contra el chofer identificado como Hugo “N”, quien resultó con una herida leve en una mano, pero continuó manejando hasta llegar a un punto de revisión militar.

Indicó que de acuerdo con los datos aportados por el operador del autobús, sus atacantes eran dos personas que viajaban en una motocicleta, las cuales le dispararon en varias ocasiones.