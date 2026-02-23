Suspenden clases en estados como medida preventiva

Este domingo se reportó el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, por lo que se han derivado diversos hechos de violencia en varios estados.

Como medida preventiva, diversas escuelas han decidido suspender clases para salvaguardar a los estudiantes y personal docente y también administrativo.

Este lunes se suspenderán las clases en todas las escuelas públicas y privadas de Jalisco, informó la Secretaría de Educación del estado.

“Con el objetivo de salvaguardar la integridad y bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, así como del personal docente y administrativo, y ante el Código Rojo decretado por el gobierno de Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco informa que este 23 de febrero se suspenden las clases presenciales en todos los planteles de educación básica, media superior, superior y superior docente tanto públicos como privados a cargo de esta dependencia”, señaló en la administración estatal en un comunicado.

La dependencia indicó que avisará de manera oportuna y a través de canales oficiales cuándo se reanudarán las actividades académicas.

Oaxaca

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) suspendió las clases en las escuelas públicas del Istmo de Tehuantepec, a causa de la violencia registrada en diferentes municipios de la región.

La dependencia explicó que esta suspensión es para salvaguardar la integridad física del alumnado y trabajadores de la educación, y se reanudarán hasta nuevo aviso.

El IEEPO, mediante un comunicado, agregó que la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos ha emitido un alertamiento preventivo dirigido a las personas usuarias de las carreteras que conectan nuestro estado con Veracruz.