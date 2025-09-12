Suspenden clases en primarias por contagios

Autoridades escolares, docentes y padres de familia de diversas escuelas primarias, acordaron la suspensión de labores a partir de este jueves por contagios de coxsackie entre el alumnado.

El padecimiento, explicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número dos, Heber Vidal Sánchez, provoca la aparición de una especie de salpullidos en la garganta o pequeñas erupciones cutáneas en manos o pies, con un régimen de una a dos semanas y no pone en peligro la vida.

La Jurisdicción Sanitaria recomendó a los docentes que establezcan filtros a la entrada de la escuela; a su vez, pidió a los padres que no envíen a sus hijos a clases si presentan los síntomas.

En los hogares, añadió, se recomienda que los menores no compartan sus utensilios como cucharas, tenedores, vasos y platos.

Algunos padres de familia, sobre todo los que tienen hijos cursando el primero y segundo de primaria, acudieron este jueves a las escuelas a una jornada de limpieza.