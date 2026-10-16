Suspenden clases en tres regiones por precipitaciones

El Gobierno de Puebla anunció la suspensión de clases para este viernes en tres regiones del estado debido al pronóstico de intensas lluvias por la presencia de un frente frío.

La Secretaría de Educación de la entidad informó la suspensión de actividades en las sierras Norte, Nororiental y Negra, donde los maestros y alumnos tomarán clases a distancia.

Y es que el alertamiento de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres pronostica lluvias intensas.

Además, se prevé actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, sobre todo en el norte del estado.

Por ello, se exhortó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y seguir las recomendaciones preventivas.