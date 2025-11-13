Suspenden desfile de la Revolución Mexicana

El Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, informó que, debido a las circunstancias de inseguridad que se han registrado en ese municipio, se cancela el desfile del 20 de noviembre, conmemorativo al CXV Aniversario de la Revolución Mexicana.

“Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses. Asimismo, este acto se realiza en memoria de nuestro querido presidente municipal, Carlos Manzo, a quien recordamos con admiración, compromiso y profundo cariño. Agradecemos la comprensión y solidaridad de la ciudadanía”, cita el comunicado.

Docentes y padres de familia de diferentes instituciones educativas, se sumaron a esta decisión del gobierno municipal, para suspender el desfile.

“En virtud de los lamentables hechos acontecidos en nuestra comunidad de Uruapan, nuestra escuela no participará en el desfile”, publicó en su página oficial, la Escuela Secundaria Federal Urbana #3.