Suspenden emisión de visas para 75 países

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Rusia e Irán.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son. Es una medida más del gobierno de Trump para frenar la entrada de migrantes al país.

“Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán”, publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

Según Fox News, la lista incluye también a Somalia, Afganistán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen y otros.

La suspensión comenzará el 21 de enero y continuará indefinidamente, hasta que el Departamento de Estado realice una reevaluación del sistema de procesamiento de visas.

El Departamento de Estado manifestó que había instruido a los oficiales consulares a detener las solicitudes de visas de inmigrante de los países afectados.