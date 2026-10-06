Suspenden envíos de crudo a Cuba por EUA

Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió los cargamentos de crudo y gasolina a Cuba por el bloqueo energético sobre la isla que ordenó Estados Unidos (EUA).

De acuerdo con el informe que Pemex entregó en la Comisión de Bolsa y Valores de EUA, (SEC, por sus siglas en inglés), su filial Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos no reportó envíos a la Mayor de las Antillas durante el segundo trimestre, tras exportar 900 barriles diarios en el primero.

En julio de 2023, la empresa, que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso, comenzó a reportar envíos a Cuba a través de Gasolinas Bienestar, su filial que luego cambió de nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya; y en mayo pasado pasó a denominarse Servicios Logísticos y Recursos Estratégicos.

El 29 de enero el presidente estadounidense Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional respecto a la República que encabeza Miguel Díaz-Canel, la cual entró en vigor al día siguiente y castiga con aranceles a empresas y gobiernos que envíen crudo a la isla.