Suspenden escalada de ataques contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidió aplazar una “escalada significativa” contra Irán, en parte debido a la escasez de municiones e interceptores Patriot para hacer frente a los misiles iraníes, cada vez más sofisticados y peligrosos, según revelaron medios estadounidenses.

La decisión favoreció una segunda jornada consecutiva sin nuevos ataques, en medio de avances diplomáticos entre Teherán y los mediadores que buscan reducir la tensión en torno al estrecho de Ormuz.

La decisión fue adoptada durante la reunión celebrada el viernes entre el presidente de Estados Unidos y sus principales asesores de seguridad y altos funcionarios de la administración.

Diálogo

En paralelo, Irán comunicó a Pakistán su disposición a continuar las negociaciones en Ginebra, Doha o Islamabad y, como gesto de “buena voluntad”, aceptó suspender las represalias contra los ataques estadounidenses.

“Los mediadores están trabajando para impedir una escalada de la tensión”, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, durante una conferencia de prensa.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que Trump está dando margen a la vía diplomática y rechazó las versiones según las cuales Estados Unidos estaría racionando municiones e interceptores Patriot debido a problemas de abastecimiento.

De acuerdo con reconstrucciones publicadas por The New York Times y CNN, el cambio de postura de Trump se produjo tras las advertencias formuladas durante la reunión del viernes en el Despacho Oval por el vicepresidente, JD Vance, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Reservas

Según esas versiones, Caine alertó de que una nueva ofensiva militar contra Irán podría agotar peligrosamente las reservas de interceptores Patriot asignados al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), así como otros sistemas ofensivos, entre ellos misiles de crucero Tomahawk.

A ello se suma el creciente malestar de los países del Golfo, que buscan poner fin a un conflicto que ya entra en su quinto mes y temen que una prolongación de la guerra termine debilitando las alianzas regionales de Washington.