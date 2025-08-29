Suspenden importación temporal de calzado

A partir de mañana, viernes 29 de agosto, se prohíbe a las maquiladoras importar temporalmente zapatos terminados, telas, prendas de vestir y endulzantes, por considerar que pueden ser productos que ilegalmente se queden a la venta en el mercado nacional, en lugar de exportarse.

En el Diario Oficial de la Federación se explicó que el Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) permite importaciones temporales para realizarles alguna modificación para su posterior exportación, algo que no cumplen las empresas.

Tomar acciones

Agregaron que basados en cifras “se deduce que no se ha cumplido con el retorno de dichas mercancías, causando daño a la competitividad de la industria nacional, por lo que, es preciso tomar acciones para evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad de la industria nacional”.

En el texto se expuso que se toma la decisión “para limitar la posibilidad de otro tipo de prácticas, como el contrabando técnico ,es decir, entra al país porque supuestamente se va a exportar, pero se queda para venta en el mercado nacional”.

Por ello se publicaron más de 360 fracciones arancelarias, en las que se agrupan los productos anteriores, a fin de prohibir su importación temporal por parte de las maquiladoras.