Suspenden orden de aprehensión contra vicealmirante

El vicealmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar dentro de la Marina una red de huachicol fiscal en los puertos de Manzanillo, Tampico y Altamira, fue presuntamente detenido en agosto en la Ciudad de México (CDMX), por agentes de la fiscalía capitalina y de la FGR.

A finales del mes pasado, Miguel Ángel Poo Romero, abogado de los Farías Laguna, presentó una demanda de amparo, derivado de que la esposa de Fernando le informó que éste había sido detenido en la CDMX por agentes de la fiscalía capitalina y de la general de la República, al arribar a su domicilio.

En su escrito inicial de demanda, Poo Romero reportó al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que fue contactado por la pareja del “quejoso para hacerme saber que fue detenido en esta Ciudad de México, por supuestos agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, en conjunto con supuestos agentes de la Policía Federal Ministerial, lo cual ocurrió mientras arribaba a su domicilio”.

Asimismo, refirió que los agentes que detuvieron a su defendido le manifestaron que su cliente sería llevado a las instalaciones o separos de la Fiscala Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) o a las instalaciones, o separos del Centro de investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República, ubicados en la Ciudad de México.

En la demanda, el abogado refirió que el contraalmirante Fernando Farías Laguna estuvo en las instalaciones de la Fiscala Especializada en Materia de Delincuencia Organizado; sin embargo, en su informe justifica al Juzgado, la FGR aseguró que no ha sido citado.

Juzgado suspende orden deaprehensión en su contra

Por el momento, José Alberto Rodríguez Rivera, secretario de Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, concedió la suspensión provisional al contraalmirante Fernando Farías Laguna, que frena por el momento su detención derivada de la orden de aprehensión vigente su contra por su presunto vínculo con una red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.