Suspenden visas humanitarias para palestinos de Gaza

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión de las visas médicas para refugiados palestinos de la Franja de Gaza a la espera de una investigación, después de que una influencer de extrema derecha denunciara esta política humanitaria.

“Todas las visas de visitante para personas de Gaza quedan suspendidas mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados en los últimos días para otorgar un pequeño número de visas médicas y humanitarias temporales”, indicó el Departamento de Estado en su cuenta X.

Este anuncio surge tras publicaciones, en la misma red social, de Laura Loomer, periodista e influencer aliada del presidente Donald Trump, conocida por sus teorías racistas y conspirativas.

El viernes, Loomer dio a conocer que había denunciado ante legisladores republicanos la llegada a Estados Unidos de palestinos de Gaza que “trabajan para organizaciones islámicas pro-Hamás (...) afiliadas a los Hermanos Musulmanes y financiadas por Qatar”.

Loomer criticó duramente a “Heal Palestine”, que su cuenta X presenta como una asociación que organiza viajes médicos a Estados Unidos para palestinos de la Franja de Gaza. “Hablé con el equipo del senador Tom Cotton (presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes) y están investigando cómo estos gazatíes obtuvieron visas para Estados Unidos”, escribió.

“Esto es realmente inaceptable. Alguien debería ser despedido del Departamento de Estado cuando Marco Rubio descubra quién aprobó estas visas”, exigió Loomer aludiendo al secretario de Estado

“Están literalmente inundando nuestro país de yihadistas”, concluyó.

También en X, Randy Fine, miembro de la Cámara de Representantes por Florida, denunció una política de visas “inaceptable”y prometió “cooperar con las autoridades competentes para (...) buscar la deportación inmediata” de estos palestinos.