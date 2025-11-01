Suspenderán búsqueda del náufrago tras ataque de EE. UU.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que este sábado 1º de noviembre, se cumplirán 96 horas desde que inició la búsqueda del presunto náufrago reportado por la Guardia Costera de Estados Unidos, luego de los ataques a presuntas “narcolanchas” en el océano Pacífico el pasado martes 28 de octubre.

Por medio de una publicación en redes sociales, la Semar detalló que esta operación paso al estatus de “activo suspendido”, lo que significa que seguirán en la búsqueda de la persona mediante las embarcaciones que naveguen en la zona.

Sin embargo, agregó, la patrulla oceánica y la aeronave que realizan la búsqueda se reincorporarán a sus operaciones regulares.

Cabe recordar que el pasado 28 de octubre, cuatro embarcaciones acusadas de transportar drogas fueron atacadas en tres ocasiones en el océano Pacífico, dejando como resultado 14 muertos y un sobreviviente, según lo informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

En el rescate participa México tras la notificación de EUA a la Armada de México, y de acuerdo con lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, “por razones humanitarias” y dentro de los tratados internacionales, la Semar decidió rescatar a esta persona.

Tras darse a conocer el presunto sobreviviente, la Marina informó que en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas) y tras la solicitud de Guardia Costera de Estados Unidos, se atendía una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 450 millas al suroeste de Acapulco (830 km) para salvaguardar la vida humana en la mar.

Hasta ahora sigue sin existir más información de la persona reportada que presuntamente sobrevivió a los ataques estadounidenses en su embarcación.