Sustancia común en esmaltes de uñas es cancerígena

La Unión Europea ha prohibido a partir de este lunes el uso en productos cosméticos de una veintena de nuevas sustancias por ser perjudiciales para la salud humana, entre ellas el óxido de difenilfosfina (TPO por sus siglas en inglés), una sustancia muy utilizada en los esmaltes y geles para uñas.

El reglamento que ha entrado en vigor este 1 de septiembre incluye estas sustancias entre las clasificadas como “carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción” (CMR), cuya comercialización debe ser vetada.

Entre estas figura el TPO, una sustancia muy utilizada en los esmaltes y geles para uñas.

Esta prohibición significa que los productos nuevos que contienen estas sustancias no podrán comercializarse y los ya vendidos antes del 1 de septiembre no podrán seguir suministrándose.

Las sustancias dentro de la categoría CMR pueden causar cáncer o aumentar su frecuencia, inducen cambios en la estructura o el número de cromosomas de las células (una etapa inicial en el desarrollo del cáncer) y perjudican la fertilidad al alterar el desarrollo del feto con abortos espontáneos o malformaciones.