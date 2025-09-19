Sustituyen a comandante que reveló orden de aprehensión de Requena

El general de Brigada, Jesús Alejandro Adame Cabrera, asumió el mando de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco, en sustitución del general Miguel Ángel López Martínez, quien había asumido el puesto en febrero.

En una ceremonia oficial el martes, se realizó la toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera del general Adame Cabrera como comandante de la 30 Zona Militar.

El evento se realizó en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería con la presencia del gobernador Javier May Rodríguez, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Efraín Reséndez Bocanegra.

El excomandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, reveló, en julio de este año, que había una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de SSPC.

En una entrevista con Radio Fórmula, el militar informó que se buscaba al exfuncionario, así como otros de los líderes de La Barredora.