T-MEC a revisión

El T-MEC, Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, está siendo sometido a revisión, un procedimiento contemplado en el acuerdo comercial y que permite que no se suspenda la actividad comercial entre los tres países.

En ese sentido, tuvo lugar en la Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones bilaterales con Estados Unidos, como parte de la revisión conjunta del T-MEC entre ambas naciones, reunión en la que se dieron avances en diversos temas, como acero, aluminio y derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de cadenas de valor y sustitución de importaciones provenientes de Asia.

Más allá de las declaraciones políticas que se han dado en los tres países en torno al T-MEC, lo más importante es que los equipos técnicos están avanzando en acuerdos que van encaminados no solo a mantener la relación comercial existente, sino que se irá fortaleciendo, consolidando una de las regiones comerciales más importantes del mundo.

De esta manera, se mantiene vigente el espíritu que dio pie a que surgiera el anterior acuerdo comercial que entró en vigor en 1994 y que se llamó Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que en su momento permitió regular el libre mercado entre los tres países.

Al ser una zona comercial tan importante, y al mismo tiempo tan dinámica en todos sentidos, políticos, económicos, sociales y comerciales, se debe entender que un tratado comercial también tiene que actualizarse para adaptarse a la realidad económica del resto del mundo.

Por eso es importante que todos los sectores involucrados en el comercio con Estados Unidos y Canadá estén también participando de los avances y acuerdos que se vayan concretando, para ir sumando esfuerzo y lograr que las revisiones que se estarán realizando durante los próximos 10 años sigan redundando en beneficio de las economías de los tres países.

Durante más de 30 años, el acuerdo comercial de América del Norte no solo ha demostrado su importancia, sino que además ha servido para consolidarnos como una región que puede atender distintos temas de manera coordinada.

Un claro ejemplo de la vigencia que se tiene como región a nivel mundial es el recién concluido Mundial de Futbol, que organizado por los tres países fue todo un éxito de organización y sirvió para mostrar al mundo el peso y la importancia de los países que integramos América del Norte.

Así que hay que seguir sumando voluntades para que las rondas de negociaciones sigan por buen camino, que en los temas difíciles, que en toda negociación existen, se logren los mejores acuerdos y todas las partes obtengan algún beneficio.

Ya en 2018, cuando se realizó la negociación del TLCAN y se dio paso a un nuevo acuerdo comercial denominado T-MEC, se lograron modernizar las reglas y se continuó avanzando en una ruta común.

Ocho años después, ante la decisión de realizar revisiones anuales, estamos seguros de que se seguirá trabajando con el mismo objetivo, de fortalecer la relación comercial entre los tres países, que ya a estas alturas tiene una sinergia propia, por lo que sus reglas por supuesto deben estarse revisando y actualizando de manera constante, como está siendo revisado en estos momentos el T-MEC.