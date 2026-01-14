T-MEC es “irrelevante”, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer martes “irrelevante” el T-MEC, e insistió en que “no necesitamos autos hechos en México”.

Durante un recorrido por una planta de Ford Motor Co. en Dearborn, Michigan, Trump dijo que el T-MEC “no tiene ninguna ventaja real, es irrelevante”. El acuerdo comercial será sujeto de revisión, por ley, este año.

“A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”, dijo el mandatario republicano.

Cuestionado sobre cómo funcionará la renegociación del T-MEC con México y Canadá, Trump dijo que “ni siquiera pienso en el T-MEC”.

Señaló que aunque quiere que a Canadá y México “les vaya bien”, el problema “es que no necesitamos su producto. No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos hacerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”.

Según Trump, “todos se están mudando aquí. De Canadá, de México, de Japón, de Alemania, de todo el mundo. Están abriendo sus plantas aquí”.

Trump realiza la “Britney señal”

Por otra parte, el presidente Donald Trump pareció realizar una seña obscena (con el dedo medio, conocida popularmente como la “Britney señal”) a una persona a la que se le escuchó gritarle “protector de pedófilos” durante su visita a Michigan el martes.

En un video, que obtuvo TMZ, se muestra al presidente en la planta de Ford. Parece señalar a alguien y luego le hace una seña obscena al alejarse.

La Casa Blanca respondió que “un lunático estaba gritando groserías como un loco en un ataque de ira, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca”.

El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein, después de que venciera el plazo legal.