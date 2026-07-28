T-MEC es la principal ventaja competitiva

A pesar de la incertidumbre que genera el inicio de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial sigue siendo la principal ventaja competitiva del país al mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense, afirmó UBS.

En un análisis, la firma explicó que el T-MEC continúa siendo el único marco comercial cuyos bienes que cumplen con las reglas de origen permanecen exentos de los aranceles generales impuestos por Estados Unidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Sección 122, lo que preserva su relevancia económica.

UBS reconoció que la decisión del gobierno estadounidense de no extender el tratado por otros 16 años generó preocupación entre los inversionistas, pero consideró que el anuncio representa el inicio de una renegociación prolongada y no una ruptura de la integración económica de Norteamérica.

De acuerdo con la institución, el entorno para México es más favorable que a principios de 2025, cuando existía incertidumbre sobre si los productos que cumplían con el T-MEC quedarían exentos de los aranceles impulsados por Washington. Finalmente, esos bienes fueron excluidos de las medidas, lo que permitió mantener vigente la relevancia del acuerdo.

UBS señaló que la revisión del tratado probablemente provocará episodios de volatilidad en los mercados, aunque pidió distinguir entre las tácticas propias de una negociación y un cambio estructural en la integración regional.