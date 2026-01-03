Tabasco inicia 2026 con números rojos

Un inicio de año 2026 con números rojos por la delincuencia tuvo Tabasco, al registrarse tres ejecuciones en las últimas 24 horas en los municipios de Jonuta, Nacajuca y Teapa.

Se trata de una mujer localizada envuelta en una bolsa de plástico y dos hombres con huellas de tortura, uno de ellos decapitado.

En un primer reporte de las autoridades, la madrugada del jueves 1 de enero, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, a orillas de la carretera Nacajuca-Jalpa de Méndez.

A decir de las autoridades, el cuerpo presentaba varios impactos de bala en el cuerpo y el rostro cubierto de sangre, quien permanece en calidad de desconocido.

Un segundo reporte, fue localizado el viernes el cuerpo de un hombre, en la ranchería José María Mórelos y Pavón, primera sección de Teapa, el sujeto estaba envuelto en una sábana y había sido decapitado.

En el sitio, ubicado a un costado de la carretera Villahermosa-Teapa, también fueron encontradas dos cartulinas con mensajes amenazantes.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para levantar los restos y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Por otro lado, ayer viernes por la mañana, se reportó el hallazgo de una tercera víctima de homicidio, se trata de una mujer, que presentaba huellas de tortura, estaba maniatada y embolsada, siendo lanzada a un barranco en el municipio de Jonuta.

Los restos humanos, fueron localizados en la ranchería Monte Grande, en las colindancias de un rancho situado en la carretera Jonuta-Ciudad Pemex.