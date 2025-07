Tabasco tiene todo nuestro apoyo: Sheinbaum

Al afirmar “ya me adoptaron, soy tabasqueña”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó el apoyo de su gobierno a Tabasco, a su gobernador Javier May (Morena).

Esto, en medio del escándalo de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, quien se encuentra prófugo por las investigaciones en su contra por presuntamente encabezar el grupo criminal “La Barredora”.

Al encabezar la ceremonia de ampliación del Área de Hemodiálisis del Hospital IMSS Bienestar de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”, en Villahermosa, Tabasco, la mandataria federal afirmó que en el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación “vamos requetebién”.

“No le va a faltar nada a Tabasco, no solamente porque queremos mucho a Javier May, sino a todas, a todos los tabasqueños, y además, ya me adoptaron, soy tabasqueña.

“Y vamos bien, vamos muy bien, como diría nuestra compañera Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, vamos con el segundo piso de la cuarta transformación ‘requetebien’. ¡Que viva Tabasco! ¡Que viva México!”.

Anuncia inversión de 2 mil mdp en Salud

Ante cientos de ciudadanos y frente al gobernador Javier May, la jefa del Ejecutivo anunció una inversión de dos mil millones de pesos para Tabasco destinadas para el sistema de salud del IMSS-Bienestar en esa entidad.

“Lo que haga falta, cuando hay honestidad, trabajo, no se acepta la corrupción, alcanzan los recursos para el pueblo de México. Así que no le va a faltar nada a Tabasco. Jerarquizamos primero lo más urgente.

“Vamos a hacer una inversión de 2 mil millones de pesos para el estado de Tabasco, para el sistema de salud del IMSS-Bienestar. Lo que haga falta.

“Cuando hay honestidad, trabajo, no se acepta la corrupción, alcanzan los recursos para el pueblo de México. Así que no le va a faltar nada a Tabasco”, indicó.

La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que en materia de salud, en su gobierno se jerarquiza lo más urgente, que es “que funcionen los quirófanos, que haya equipamiento, que se contrate a los especialistas, que poco a poco acabemos con muchos médicos o enfermeros, enfermeras médicas, que siguen con contratos por honorarios o eventuales. Que todo eso se regularice. Esa es la prioridad número uno”.

En el acto, ante miles de personas, la mandataria federal envió un saludo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues recordó que Tabasco es la tierra natal de quien llamó “el mejor presidente de México”.

“Me da mucho gusto estar con ustedes en la tierra y el agua del mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡A ver, que suene hasta Palenque! Muchas gracias a todas y a todos”, informó.

Detalló que la inversión se usará inicialmente para la rehabilitación de todos los quirófanos de la entidad, adquisición de equipamiento, contratación de especialistas médicos y regularización de los contratos del personal de la salud.

Este hospital del IMSS Bienestar atiende a un millón 557 mil personas sin seguridad social de Tabasco y el norte de Chiapas, y con la ampliación de la nueva sala de hemodiálisis, que tuvo una inversión de 94 mdp, pasó de tener 24 a 41 sillones ambulatorios para pacientes con insuficiencia renal crónica.

Destacó acciones adicionales para Tabasco, como la construcción de la carretera del golfo de México, que busca conectar el sureste mexicano con Tamaulipas; la carretera Macuspana-Escárcega; y la ampliación del Tren Interoceánico con el ramal que partirá de la estación Chontalpa a Dos Bocas.

Adicionalmente, resaltó el apoyo a través de Alimentación para el Bienestar, que compra el cacao a las productoras y los productores de Tabasco y lo comercializa como Chocolate Bienestar en las Tiendas Bienestar de todo el país.