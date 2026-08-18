Tabasqueños no votarán por hijo de AMLO: Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló que los tabasqueños no votarán por Andrés Manuel López Beltrán porque Morena le ha causado graves problemas a Tabasco.

Cabe recordar que, en mayo de 2026, López Beltrán dejó el cargo de secretario de Organización de Morena y anunció su intención de competir en la elección del próximo como candidato a diputado federal.

Moreira refirió que el retiro de la visa de Estados Unidos no inhabilita al hijo del expresidente López Obrador para buscar una candidatura, a menos de que existiera una investigación en su contra en México.

“No, eso no lo inhabilita, salvo que después se haga una indagatoria y haya cometido en suelo de México. Eso pues lo sabrá. Yo lo que creo es que los tabasqueños, que son gente inteligente, no van a votar por él. Porque Morena le está ocasionando a Tabasco graves problemas”, dijo.

Que vaya con el psicólogo

El legislador priista también criticó la carta que López Beltrán envió al presidente Donald Trump, para quejarse por el retiro del documento estadounidense, y pidiendo el despido de dos de sus funcionarios.

“Cómo es posible que este personaje haga ese tipo de cartas. La primera pregunta es: ¿y lo sabía la presidenta?, eso que iba a hacer esa carta; lo segundo, qué lenguaje; la tercera, unas clasecitas de sintaxis también ya de pasada. Yo creo que Andy está para el diván, Andy está para un psicólogo, le voy a decir porque, al menos Andy, el asumirse como la patria, pues sí están despegados un poquito del suelo”, manifestó.