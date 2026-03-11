Tablean a estudiante por no comprar droga en Morelos

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación por la difusión de un video en el que “tablean” a un alumno de la Secundaria Técnica Número Seis del municipio de Tlayacapan, oriente del estado. Las primeras investigaciones arrojan que el acto violento se cometió en un cuarto ajeno a la institución educativa.

Uno de los padres de familia comentó que ese video se lo envían a los alumnos que se niegan a comprar droga en la escuela. “Esto es lo que te puede pasar”, es la amenaza que acompaña el video.

Frente a la situación, el director de la escuela convocó a junta a los padres de familia para explicarles que todo lo que se ve en el video no corresponde al interior de la secundaria.

También afirmaron que no reconocen a los adolescentes que aparecen en el video, pero eso lo resolverá la investigación que abrió la FGE de manera oficiosa.

Algunos padres de familia propusieron medidas preventivas como exámenes antidoping a alumnos y alumnas.

El video sacudió a los habitantes de Tlayacapan por apenas el fin de semana pasado, se viralizó un video en el que dos alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 190, en el municipio de Ocuituco, oriente de Morelos, inhalan polvo blanco, aparentemente cocaína.

En un primer video se observa a un alumno usar como base la pantalla de su teléfono móvil para formar siete líneas del supuesto enervante, mientras que su compañera distribuye el polvo en seis líneas.

Explicó que las sustancias que con mayor frecuencia motivan la atención en estos centros son la cocaína y la marihuana, cuyo consumo se concentra sobre todo en población adolescente.