Taddei es indefendible, dice Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ha calificado como “indefendible” el escándalo que rodea a la exconsejera del INE, Guadalupe Taddei Zavala, después de que renunció a la presidencia del órgano electoral por señalamientos de presunto tráfico de influencias y asignación irregular de contratos.

En conferencia de prensa, la dirigente guinda hizo un llamado a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue las posibles irregularidades alrededor del Instituto Nacional Electoral y que haya consecuencias.

Sin embargo, Montiel Reyes exigió que se realicen diligencias sobre “el pasado y el presente” del organismo electoral:

“Hay que investigar el pasado y el presente del INE. No es una acción de algo que nació ahora, es una acción corruptora. El pasado ensució al INE actual. Yo insisto: la exconsejera (Guadalupe Taddei) es indefendible”, mencionó.

La presidenta de Morena reconoció la autonomía de la que goza el INE, pero consideró que esta característica no puede utilizarse como un pretexto para permitir la impunidad.

“Tiene que haber investigaciones para los servidores públicos, exservidores públicos y particulares, proveedores. Tiene que haber una investigación que limpie esto, porque cada tres años hay elecciones”, agregó.

Edmundo Jacobo dejó crecer la “mafia electoral”

Montiel Reyes aseguró que “la mafia electoral” no nació con Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y señaló a Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del organismo, de haberla dejado crecer en los 15 años que estuvo en el cargo.

“Nosotros lo que exigimos a la ASF es que se investigue desde el pasado. Edmundo Jacobo, 15 años Secretario Ejecutivo del INE, tenía estas responsabilidades y facultades y fue el tiempo en que se gestaron todos estos proveedores monopólicos”, dijo.

Aseguró que el proceso electoral no está en riesgo, pues el INE y los OPLE tienen trabajadores de carrera que garantizan la organización limpia de las elecciones y los contratos para material y otros documentos oficiales no pone en entredicho la práctica de la jornada electoral.