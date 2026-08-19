Taddei respalda a consejeros ante denuncia de Alito

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, defendió la autonomía que deben tener los consejeros electorales con el fin de resolver controversias entre los partidos políticos, ante las denuncias personales que presentó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en Washington, Estados Unidos.

“Ninguna consejera, ni consejero debe votar pensando en las consecuencias personales, administrativas, penales, políticas o internacionales que alguien puede promover en su contra por el sentido de su decisión. Debe votar pensando exclusivamente en la Constitución, en la ley, en los precedentes y en los criterios que obran en el expediente”, declaró.

Además, Taddei recordó las denuncias penales que Morena interpuso, mediante su representante Sergio Gutiérrez Luna, contra distintos exconsejeros del INE, después de desacuerdos por su criterio y voto acerca de la consulta de revocación de mandato.

“No dejaremos de hablar de narcopolítica”: PRI

Como respuesta, Emilio Suárez Licona, representante del Partido Revolucionario Institucional en el INE, aseguró que “mientras los contrapesos en el poder estén en riesgo”, ellos seguirán acudiendo a las instancias que sean necesarias “para defender la democracia”.

“¿Qué ha hecho este instituto ante las acusaciones de intromisión de dinero en las campañas? ¿Qué ha hecho este instituto por los muertos en campaña? Por más que ustedes intenten censurarnos, no lo vamos a permitir”, espetó.

Asimismo, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla –quien recientemente protagonizó un pleito con el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional, Arturo Ávila—tomó protesta como representante legislativo priísta en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

A su llegada al INE, Gutiérrez Mancilla aseguró que “el INE trata de censurar a la oposición” y que defenderán “con valor y gallardía” su postura.

Luego de que el consejero Uuc-kib Espadas hiciera una moción de orden y dijera “dejen de fastidiar”, el diputado Gutiérrez Mancilla le espetó que “si está fastidiado, puede retirarse o dedicarse a otra cosa”.

Amagan con sacar a priista de sesión del INE

Por lo anterior, “Puede retirarse o puede dedicarse a otra cosa”, fueron las palabras que el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, quien apenas hoy tomó protesta como representante del tricolor ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), usó en contra del consejero Uuc-kib Espadas.

Y es que el consejero Espadas llamó a los representantes de partidos políticos a “dejar de fastidiar” con sus debates políticos el debate técnico que el INE no ha podido llevar a cabo sobre su propuesta de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027.

Luego de que el consejero Uuc-kib Espadas hiciera una moción de orden y dijera “dejen de fastidiar”, el diputado Gutiérrez Mancilla le espetó que “si está fastidiado, puede retirarse o dedicarse a otra cosa”.

“Me parece lamentable, la verdad, consejero Espadas, esa última intervención que acaba de hacer. Probablemente yo tenga problemas en la comunicación, lo puedo aceptar, pero también usted probablemente usted tenga problemas de comprensión”.