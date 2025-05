Taibo II plantea nacionalización de TV Azteca

Durante el Consejo Nacional de Morena del pasado 4 de mayo, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, “planteó” la “nacionalización” de TV Azteca.

El pasado domingo, el también escritor cuestionó a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, por qué el partido no está discutiendo esas medidas como por “razones de salud nacional”.

“Yo me pregunto: ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del canal 13 de televisión?, no es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos tema”, dijo.

Ignacio Taibo señaló que aunque no lo estaba proponiendo, era importante conversar los temas; acotó que también se debía poner en pie el Consejo Consultivo, con el fin de discutir este tipo de temas.

“Al próximo congreso, prepararlo a través del debate. Por otro lado, habíamos quedado en poner en pie el Consejo Consultivo. Es muy importante porque es un instrumento que puede empezar a discutir todas estas cosas”, aseveró el titular del FCE.

Por qué Paco Ignacio Taibo habló de “nacionalización” a TV Azteca

La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que se transmitió un spot antimigrante de Estados Unidos en televisión abierta mexiquense, actualmente se encuentra en pausa. Sin embargo, cuando fue aprobada por las comisiones del Senado, esta fue acusada de pretender censurar.

La reforma incluye la prohibición de propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras.

En respuesta a dicha reforma, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, reaccionó y acusó que si esto avanza “se espera un país donde el gobierno les cuente cuentos todos los días”.