Tal vez me postulo por cuarta vez: Trump

El presidente estadounidense Donald Trump agradeció al estado de Iowa por su apoyo en las elecciones de 2024 durante un discurso en el que insinuó la posibilidad de una nueva candidatura presidencial.

“Quizás lo hagamos una cuarta vez”, afirmó, lo que desató los aplausos más fuertes hasta la fecha, a pesar de que tal candidatura está prohibida por la Constitución.

La Casa Blanca se muestra preocupada ante la posibilidad de que el partido pierda una o ambas cámaras del Congreso, lo que podría paralizar su agenda legislativa. Fuentes cercanas al mandatario indicaron que Trump visitará distritos que ganó con amplio margen en las últimas elecciones, donde los candidatos republicanos ahora enfrentan riesgos de derrota.

Su objetivo es movilizar a la base republicana y consolidar el apoyo a los postulantes.