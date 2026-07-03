Taxistas denuncian cobro de piso por funcionarios

Un grupo de taxistas de Oaxaca denunció que autoridades del gobierno del estado pretenden obligarlos a afiliarse y pagar “piso” a un sindicato por cada cajón de estacionamiento, en este proceso de reordenamiento vial iniciado por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

En conferencia de prensa desde el Congreso de la Unión en la Ciudad de México, Ulises Victoria - concesionario desde hace 25 años e integrante del sitio de la colonia Vicente Guerrero, del municipio de la Villa de Zaachila- afirmó que el sindicato al que pretenden obligarlos a afiliarse se dedica a la delincuencia organizada; el taxista no precisó de cuál sindicato de transportistas se trata.

“El gobierno en alianza con sindicatos que se dedican a la delincuencia organizada quieren cobrarnos piso de una manera ilegal y nosotros no nos vamos a quedar callados porque sí tenemos una manera honesta de vivir, no como los funcionarios”, dijo.

Como que es concesionario, agregó, “defiendo a mis compañeros a los que les están quitando las rutas de trabajo porque esas concesiones son del servicio público de taxi. Hacemos servicio colectivo en beneficio de la gente más pobre. Queremos de vuelta nuestras rutas para trabajar de manera honesta; no nos vamos a prestar al juego de entrar a la delincuencia organizada a través de sus sindicatos, que ellos mismos están formando”.

De acuerdo con los concesionarios del servicio de taxi, las autoridades del gobierno de Oaxaca buscan que se paguen cuatro mil 500 pesos mensuales por cada cajón de estacionamiento utilizado en el nuevo espacio habilitado por la Semovi.