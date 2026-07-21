Tecnología debe estar al servicio de personas

Ante el inicio de los debates sobre la regulación del uso de redes sociales, Andrés Morales Arciniegas, representante de la Unesco en México, afirmó que “la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés”.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Morales Arciniegas expresó que “la tecnología puede enriquecer la experiencia educativa siempre que su implementación en las escuelas esté guiada por principios éticos claros y que contribuyan a garantizar el derecho a la educación”.

“Vivimos una aceleración tecnológica sin precedentes, desde la expansión de internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y más recientemente, la inteligencia artificial generativa están transformando la forma en que aprendemos, enseñamos y nos comunicamos”, dijo Morales Arciniegas.