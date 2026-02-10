Teherán predispuesto a negociar con EUA

"Hemos buscado seriamente iniciar conversaciones concretas con Estados Unidos durante las negociaciones actuales, siempre que la otra parte también sea seria y esté dispuesta a participar en conversaciones que conduzcan a resultados", declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien enfatizó que "a pesar de las conversaciones en curso, existe un gran muro de desconfianza".

"Este muro de desconfianza es resultado del comportamiento de Estados Unidos en los últimos años, ya que Estados Unidos atacó a Irán en junio, justo cuando estábamos negociando", añadió Araghchi en una reunión con representantes diplomáticos extranjeros en Irán, y enfatizó: "Esperamos que se genere la confianza necesaria para llevar a cabo las negociaciones de manera que se logren resultados".

Araghchi también se disculpó con las misiones diplomáticas extranjeras por "los problemas y el acoso causados; por la guerra de 12 días de Israel contra Irán, así como por los recientes disturbios en el país, incluyendo las dificultades que enfrentaron para salir del país y la interrupción del acceso a internet".