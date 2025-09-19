Teme por su vida marino señalado de huachicol fiscal

El vicealmirante de la Secretaría de Marina, Salvador Camargo Vivero, quien es señalado en diversos medios de comunicación por supuestamente estar involucrado en una red de huachicol fiscal, teme por su vida; además de que se han generado ataques a su libertad fuera de procedimiento e incitación a la privación de su libertad.

La defensa de Camargo Vivero solicitó un amparo el 8 de septiembre de este año derivado de una supuesta orden de aprehensión que habían librado en su contra y que se pretende ejecutar, violentando con ello sus derechos humanos; por el momento se le negó la suspensión de plano.

"Sucede que el C. Salvador Camargo Vivero por medio de un familiar recibió la noticia de que estaba recibiendo ataques al ser nombrado en notas periodísticas referentes al tema de la red de huachicol fiscal, mismo que hace un señalamiento a la causa penal 305/2025, la cual inició a partir de la judicialización de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.

"Toda vez que fue director de Asipona (Administración del Sistema Portuario Nacional) en Tampico, Tamaulipas del 1 de marzo de 2024 al 16 de enero del presente año", refiere el escrito.

El documento en poder de El Universal, enfatiza que su representado no ha recibido ningún aviso, citación o notificación que lo vincule a un juicio, causa o procedimiento legal, ello incluso a que en la actualidad se desempeña como vicealmirante de la Marina y jefe de Estado Mayor de la Región Naval Número 10, RN10, en Salina Cruz, Oaxaca.

Además, el vicealmirante no tiene responsabilidades de importación de mercancías y salió de funciones dos meses antes del barco incautado.