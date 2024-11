Tendrá CFE prevalencia en despacho de energía

El objetivo será preservar la autosuficiencia energética del país. Cortesía

El Clúster Energético de Nuevo León ya avizora que entre los ajustes de la reforma energética reciente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a tener prevalencia en el despacho de energía sobre los privados.

Estas proyecciones se observan luego de la publicación de la reforma la semana pasada, y pese a que representantes del sector eléctrico aún dudan sobre qué efecto tendrá dicha prevalencia sobre el sector privado, las inversiones actualmente establecidas y el atractivo de nuevos proyectos.

“Mientras no se realicen las reformas a las leyes secundarias no es posible determinar los impactos precisos al sector energético, en particular al eléctrico. No obstante, tomando en cuenta la reforma a la LIE en marzo de 2021, la cual en la mayoría de sus términos se encuentra suspendida indefinidamente por el Poder Judicial Federal, se estima que la prevalencia de la CFE sobre las empresas privadas abre la puerta a cambios en las reglas de despacho de generación eléctrica, así como de su integración legal, operativa y contable”, expuso un boletín interno del Clúster al que El Universal tuvo acceso.