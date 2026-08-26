Tendrá Chiapas mil 312 nuevos consultorios: CSP

Chiapas contará con mil 312 nuevos consultorios de atención primaria como parte de la ampliación del Servicio Universal de Salud, anunciada este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La entidad se encuentra entre los cinco estados que concentrarán el mayor número de estos espacios, junto con Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México. En total, el Gobierno Federal contempla habilitar 12 mil 750 consultorios en las 24 entidades incorporadas al IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la información presentada durante la conferencia matutina, la nueva red comenzará a operar a partir de enero de 2027 y tendrá capacidad para generar más de 40 millones de consultas adicionales al año. Del total de consultorios previstos, 7 mil 111 estarán ubicados en zonas rurales y 5 mil 639 en áreas urbanas.

Los consultorios estarán orientados a la atención médica de primer nivel y contarán con personal médico o de enfermería con capacidad para realizar la valoración inicial, prescribir medicamentos y, cuando sea necesario, canalizar a los pacientes hacia unidades de mayor especialidad.

Entre los padecimientos que podrán atenderse se encuentran infecciones respiratorias y gastrointestinales, parasitosis, infecciones urinarias, asma, alergias, conjuntivitis y lesiones menores. También se contempla el seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, además de acciones preventivas, vacunación, atención durante el embarazo y vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil.

Recursos y contratación

El calendario presentado por el Gobierno Federal establece que a partir del 14 de septiembre comenzará la integración de los Comités de Salud para el Bienestar, que recibirán recursos para realizar las adecuaciones necesarias en los espacios donde funcionarán los consultorios.

En esa misma fecha se abrirá la convocatoria para incorporar al personal que prestará sus servicios en la nueva red. El proceso contempla médicos, personal de enfermería y también la participación de profesionales jubilados y pensionados.

“Nadie decide por México”, expresa Sheinbaum

Así también, la mandataria afirmó que “nadie decide por México”, al defender que las investigaciones y decisiones sobre posibles delitos deben corresponder a las instituciones nacionales y no a gobiernos extranjeros.

Lo anterior en medio de la polémica por el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros políticos señalados por autoridades de Estados Unidos.

Alerta en Mexicali

En otro tema, la mandataria refirió que en la reunión con autoridades de seguridad que sostiene cada mañana no le informaron sobre algún foco rojo en específico en Mexicali o de qué se trata la alerta emitida por el gobierno estadounidense.

“No, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente pues de estar atentos y con vigilancia en mexicana”, señaló Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Y al hacer referencia al caso del exmandatario panista, Francisco García Cabeza de Vaca, la presidenta propuso una reforma para que gobernadores, gobernadoras y la persona titular del Ejecutivo federal no tengan doble nacionalidad.

Sheinbaum Pardo acusó “politiquería” de cara a las elecciones de 2027 en distintas entidades.

Da espaldarazo a Bachelet en candidatura a la ONU

Así también, informó que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, le solicitó una reunión durante su visita a México, aunque señaló que por el momento no está contemplado un encuentro para este martes.

Sheinbaum destacó que México respaldó, junto con Brasil, la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que representa una visión de construcción de la paz, defensa de los derechos humanos y fortalecimiento del multilateralismo.