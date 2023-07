Tendrá “representación en algún lugar” Fayad

Después de la renuncia de todos los diputados locales y 19 líderes locales del PRI en Hidalgo el senador con licencia, Ricardo Monreal, dijo que no sabe si estos se pasarán a Morena, pero aseguró que el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, sí tendrá una “representación en algún lugar”.

Durante su gira por Tulancingo, Hidalgo, el jueves el aspirante a la candidatura presidencial señaló que las autoridades dentro de Morena son las que decidirán si los legisladores locales del PRI y sus líderes se adherirán al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No lo sé (si los priistas se unirán a Morena), el partido lo va a decidir, pero lo que yo sabía es que le están planteando (a Omar Fayad) alguna representación en algún lugar, pero no sabía. No me quiero pronunciar, no quiero descalificar a nadie, pero es un asunto del partido”, comentó en su visita a la Plaza del Vestido.

Añadió que no le alegra la extinción del PRI en Hidalgo, porque el régimen de partidos es lo que fortalece a la República.