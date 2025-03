Tendrán Mujeres de 60 Pensión Bienestar este año

Claudia Sheinbaum agradeció este lunes a todos los gobernadores asistentes, incluidos los de oposición. Cortesía

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este año cumplirá el compromiso de que todas las mujeres de 60 a 64 años reciban la Pensión Mujeres Bienestar —uno de los tres nuevos Programas para el Bienestar creados en su administración—, para ello, en el mes de agosto, del lunes 4 al sábado 30, se realizará el registro de dos millones de mexicanas que se sumarán al millón que ya reciben este apoyo.

“El caso de Pensión Mujeres Bienestar, ya están recibiendo sus apoyos, la gran mayoría de 63 y 64 años; quienes no se inscribieron se están inscribiendo en este momento. Y de 60 a 62 inicia la inscripción en agosto de este año para poder cumplir, en el 2025, el compromiso de que todas las mujeres de 60 a 64 años van a recibir Pensión Mujeres Bienestar”, informó en Las mañaneras del Pueblo.

Aseguró que todos los Programas para el Bienestar van avanzando, incluyendo los de nueva creación, como es el caso de la beca universal Rita Cetina Gutiérrez, que ha comenzado a entregarse a estudiantes de secundaria, mientras que en 2026 se ampliará a niñas y niños de primaria y preescolar.

Destacó que el Gobierno de México invirtió este año cerca de 850 mil millones de pesos, es decir, representan cerca de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), y cuyos recursos son entregados de manera directa y bimestralmente al pueblo y con ello se disminuye la pobreza, las desigualdades y se fortalece el mercado interno.

“No hay —creo— ningún país en el mundo que tenga este nivel de apoyos sociales a su población, que disminuye pobreza, desigualdad y al mismo tiempo, potencia el mercado interno; porque cuando hay recursos entonces hay mucho más consumo; al haber más consumo, toda la economía reacciona, se levanta. Eso es parte fundamental del Proyecto de Nación que representamos”, resaltó.

Crematorios clandestinos corresponde a Seguridad

Y ante el reciente hallazgo de crematorios clandestinos en Jalisco, la presidenta lo lamentó e indicó que corresponde al Gabinete de Seguridad y a las fiscalías.

“Obviamente es terrible. Ahora, ¿Qué corresponde al Gabinete de Seguridad, a las Fiscalías y en su momento a los Tribunales o al Poder Judicial? Pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, no sé si fue cateo o exactamente, la Fiscalía estatal- porque después no resguardaron el lugar.

“Hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador (Pablo Lemus, Movimiento Ciudadano), hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) y con la Fiscalía General de la República (FGR) si hay que atraer el caso, lo están revisando”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Niega que Partido Comunista chino haya invertido en Tren

Y al ser cuestionada sobre si el Partido Comunista invirtió en el Tren Maya, la mandataria negó que el Partido Comunista chino haya financiado la construcción del Tren Maya, como afirmaron congresistas de Estados Unidos, en una carta que enviaron al presidente Donald Trump.

“El recurso con el que se hizo el Tren Maya es público en los informes de la cuenta pública, todo lo que se invirtió en el Tren Maya es público, es recurso de las y los mexicanos que pagaron en impuestos, y que se regresó para construir el Tren Maya, entonces, no hay financiamiento chino; si alguna empresa tuvo un fondo en algún momento, que tuvo que ver, pues eso no tiene nada que ver con el financiamiento del Tren Maya”, dijo.

Y después de que el partido gobernante de Canadá eligió este domingo a Mark Carney como su nuevo líder y futuro primer ministro, en sustitución de Justin Trudeau, Claudia Sheinbaum Pardo lo felicitó y apostó por una relación de respeto, como ha sido con todos los presidentes.

“Es este relevo que decidieron en Canadá, mandamos felicitaciones, obviamente desde aquí, y ya habrá oportunidad para felicitarlo personalmente”, expresó la titular del ejecutivo federal.

“Y una relación de respeto y obviamente, de trabajo conjunto frente al tratado comercial que tenemos los tres países”, agregó.