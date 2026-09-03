Tenemos 12 millones de afiliados a Morena: Montiel

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, defendió que para dicho partido político las afiliaciones que se hicieron durante la dirigencia de Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán son legítimas, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) les quitó 409 mil militantes al verificar los datos.

“Tenemos 11.6 millones de militantes validados por el INE, pero nos dejó en visto, digámoslo así, 409 mil que tiene meses que le enviamos a validar y que no nos ha dado respuesta. Para nosotros tenemos 12 millones de afiliados”, dijo Montiel Reyes.

En ese sentido, refrendó que el partido llega “con buen ánimo” al Proceso Electoral 2026-2027, minimizando los escándalos de algunos liderazgos del partido político y de la crisis que desató el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al tratar de retomar el gobierno estatal.

Militantes

“Pues llegamos muy bien, con bastante buen ánimo, buenas condiciones. Miren nada más cómo llegamos. Nosotros teníamos un padrón de 2.3 millones de afiliados y hoy tenemos un padrón validado de 11.6 millones de compañeras, compañeros militantes, que han fortalecido a nuestro movimiento”, destacó en la conferencia de prensa.

La dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional también aseguró que en el movimiento existe unidad y negó que exista algo como grupos internos conocidos como “los duros” o “los puros” que apuntalen decisiones o “los claudistas” y “los obradoristas” y que la lucha de poder entre sesgos grupos genere división al interior.

“Seguimos unidos y seguimos juntos. Y ayer la presidenta recalca esto porque es la narrativa que quieren instalar. Cuando pasa lo del gobernador de Sinaloa: ‘Ah, no, que los duros lo convencieron’. La verdad sí están bien para escribir un libro de leyendas o algo así. Cuando dicen eso, nosotros nada más nos reímos”.

“No, nosotros nos mantenemos unidos en nuestra causa, en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que se materializa. Por eso la presidenta llamó a su proyecto, a esta etapa del movimiento el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, destacó.