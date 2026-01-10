Tenemos un acuerdo de seguridad con Trump

Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump declaró que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “es parte de su manera de comunicar”.

En su conferencia mañanera de ayer viernes 9 de enero en Acapulco, Sheinbaum Pardo indicó que se estrechará la comunicación con Estados Unidos y que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente contactarse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“ Y si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación, en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones (...)”, dijo la mandataria federal.

“Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace dos o tres días, el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México (...)”, agregó.

Comentó que en la plática que tuvo el jueves con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le dijo que “con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México”.

Indicó que con Lula dio seguimiento a la visita de empresarios y de funcionarios que vinieron a nuestro país.

“Me invitó a que fuera a Brasil en mayo, le dije que lo íbamos a evaluar”, señaló.

Reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco

En otro tema, la presidenta reprobó los dichos de Adriana Marín, colaboradora de la Coordinación de Comunicación Social del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien en noviembre pasado declaró que “el narcotráfico es uno de los principales y mayores empleadores a nivel nacional y que recluta a cerca de 160 mil a 186 mil personas”.

“Muy desafortunadas las declaraciones de esta joven, la verdad”, dijo Sheinbaum.

“No es deseable, entonces nosotros lo que hacemos es trabajar para que eso no ocurra, para que ningún joven se acerque a la delincuencia, suponiendo que es una opción de vida cuando en realidad es una opción de muerte o de encarcelamiento, porque ese es el destino de cualquiera que entre a un grupo delincuencial”, agregó.

Godoy está haciendo una reforma “muy importante”

Así también, aseguró que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo una reforma muy importante, al sustituir a Alejandro Gertz Manero.

“Están haciendo una reforma muy importante de la Fiscalía que le corresponde a ella publicarla e informarla, es parte del programa que tiene que presentar al Senado (...). La fiscal general tiene que presentar un programa integral de su mandato. Ella, uno de los temas, además del fortalecimiento de toda la Fiscalía, quiere fortalecer lo que se llaman las delegaciones de la Fiscalía en los estados, con un programa integral”, expuso.

Además, celebró que México sea el tercer país de América Latina y el Caribe con el nivel más alto de salario mínimo.

Sheinbaum Pardo señaló al periodo neoliberal porque el salario mínimo era el menor, incluso por debajo de Haití.

“Estábamos en el sexto lugar en el 2025, hoy somos el tercer país con el nivel más alto de salario mínimo en toda América Latina y el Caribe. Es un número muy importante” afirmó.

Finalmente, la presidenta de México destacó que en Guerrero se redujeron 65 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos por mes, de octubre de 2024 a diciembre de 2025, al pasar de 6.58 a 2.32 víctimas, mientras que en Acapulco este delito presentó una reducción del 71 por ciento al pasar de 2.32 a 0.68, es decir menos de un homicidio diario.

“Esto se logra con la Estrategia de Atención a las Causas, fortalecimiento de la Guardia, inteligencia e investigación y mucha coordinación entre el gobierno del estado de Guerrero y el Gobierno Federal”, afirmó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero.