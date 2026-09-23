Tenemos una muy buena relación con México

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, que México “es el epicentro de la violencia de los cárteles”, a los que calificó de “enemigos, en guerra con la civilización”, que “deben ser asesinados, exiliados o detenidos”.

Trump presumió la relación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Estoy muy orgulloso de decir que tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano. Hemos tenido grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles”.

Sin embargo, subrayó que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles, desafortunadamente”.

Calificó de “inaceptable” que Estados Unidos “comparta 2 mil millas de frontera con un territorio controlado por los cárteles”.

México, insistió, debe “recuperar el control de su territorio frente a los enemigos de la humanidad”.

“La libertad llegará a Cuba y la seguridad llegará a México”

Trump también se refirió a Cuba como un “Estado fallido” y dijo que la “libertad llegará” a la isla, así como “la seguridad llegará a México… Y cuando ese día llegue, la región entera será un lugar mejor, más seguro para vivir y prosperar”.

Trump advirtió que “si es necesario, usaremos a nuestro ejército sin igual para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”.

Pide a Putin detener la guerra

Así también, el mandatario estadounidense, lanzó un nuevo desafío a los líderes mundiales desde el estrado de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El jefe de la Casa Blanca retó a todos excepto a su Estados Unidos, “más fuerte que nunca”, y donde, para él, la “época dorada” es ahora una realidad.

Y mientras instó al mandatario ruso, Vladimir Putin, a poner fin a la guerra en Ucrania, lanzó otro ultimátum a Irán: “O llegamos a un acuerdo después de las elecciones de mitad de mandato o los destruiré”.

Trump niega que EUA tenga escasez de municiones

Además, el presidente Donald Trump negó hoy que Estados Unidos esté enfrentando una escasez de municiones y aseguró que el país dispone de más armamento del que podría llegar a utilizar, además de estar aumentando la producción.

“Los cobardes y traidores quisieran decir que Estados Unidos tiene pocas municiones. No es cierto. Tenemos más municiones de las que podríamos siquiera pensar en utilizar y ahora las estamos acumulando a niveles nunca vistos”, escribió Trump en las redes sociales.