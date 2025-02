TEPJF no está subordinado a otra autoridad

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, aseguró que no están subordinados a ninguna autoridad jurisdiccional y advirtió que ante una posible intromisión responderán con la Constitución, ante la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las suspensiones a la elección judicial.

Durante el informe de la Sala Especializada del TEPJF, subrayó que sus facultades y competencias son un mandato constitucional y convencional.

“El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no está subordinado a ninguna otra autoridad jurisdiccional. Este órgano jurisdiccional a lo largo de más de tres décadas ha sabido adaptarse a los cambios sociales y constitucionales y legales, aportando solidez al desarrollo democrático de nuestro país”, aseveró.

La magistrada expuso que no existe ninguna disputa competencial con ninguna otra autoridad y que no buscan asumirse como superiores jerárquicos de alguna otra autoridad, pero no permitirán ninguna intromisión a sus competencias y sentencias, las cuales son inatacables.

“No tienen cabida los adjetivos ni las expresiones que buscan menospreciar lo sostenido por alguna de las partes, ni minimizar lo establecido en nuestra Constitución. Sigamos adelante con la unidad que siempre ha caracterizado a esta institución y con la convicción de que la justicia electoral es un pilar fundamental para la estabilidad y el desarrollo y consolidación de nuestra democracia.

“También, es importante señalar y refrendar nuestra postura de que no cederemos a ningún tipo de presión y en todo momento continuaremos juzgando con total apego a derecho, a lo que la Constitución nos mandata. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente se somete a la Constitución”, sostuvo.

Señaló que la desaparición de la Sala Especializada, tras la aprobación de la reforma judicial, “representa un doloroso ajuste al diseño institucional del Tribunal Electoral, ya que su especialización y conocimiento técnico han sido un referente en la resolución de controversias en la materia electoral, y yo agregaría, no sé si en otro país exista un modelo de impartición de justicia como es esta Sala Especializada”.