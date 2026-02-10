Tequila nombra alcaldesa interina

La regidora morenista, Marisol Rodríguez Rivera, fue nombrada por el cabildo de Tequila como la presidenta interina tras el arresto del exalcalde Diego Rivera Navarro, acusado de varios delitos y de tener vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Durante la sesión extraordinaria de cabildo realizada la noche del domingo, las regidoras Alondra Romero (PRI), Evelyn Castañeda (independiente) y Crisol Bañuelos (MC) votaron en contra, mientras que la morenista Luz Elena Aguirre, quien denunció al exalcalde por violencia política de género junto con Castañeda y Romero, decidió abstenerse.

El resto del pleno, integrado por seis ediles de Morena, votaron en favor de Rodríguez Rivera, obteniendo así la mayoría absoluta que se necesitaba para el nombramiento.

Después de rendir protesta como alcaldesa, Rodríguez Rivera señaló que hay muchas cosas por cambiar en el municipio y aseguró que las decisiones importantes serán tomadas en conjunto con el resto de los regidores.

"Yo tengo una idea distinta de trabajo que es incluir a mis compañeros regidores, vamos a tomar diferentes decisiones, sobre todo en las más importantes sí quiero su aportación, no quiero ser la única aquí que tome decisiones", señaló.

Negó que su nombramiento obedeciera a un acuerdo entre su partido político y el gobierno del estado, que amagaba con intervenir para dejar en manos del Congreso local la decisión.

Señaló que en los próximos días se reunirá con comerciantes y prestadores de servicios para analizar los reclamos que tiene sobre supuestos cobros indebidos por parte del ayuntamiento y solucionar las cosas.

Finalmente negó que existan extorsiones por parte del ayuntamiento hacia las empresas tequileras que operan en el municipio, aseguró que ella no pertenece al grupo político del exalcalde, por lo que su gestión será independiente.