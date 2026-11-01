Tercer fin de semana de protestas en Francia

Miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles de toda Francia el sábado en el tercer fin de semana consecutivo de protestas por el costo de vida y la educación.

Se desplegaron unos 70 mil policías y gendarmes en todo el país; las marchas de París fueron trasladadas a las afueras de la capital. También se reportaron manifestaciones encabezadas por jóvenes en Alemania e Italia.

Movilizaciones

El ministro de Interior de Francia, Laurent Nuñez, advirtió de un “riesgo muy alto” de desórdenes, especialmente al caer la noche de Halloween. La policía había detenido a miles de personas tras los disturbios y saqueos que empañaron las marchas de protesta, en gran medida pacíficas, tanto el 17 de octubre como el 24 de octubre.

En Porte de Bagnolet, en el extremo oriental de París, unos pocos miles de personas comenzaron a reunirse el sábado por la tarde detrás de una fila de estudiantes que se disponían a encabezar la marcha tomados de la mano. Agentes de seguridad de la CGT, uno de los sindicatos más grandes de Francia, vigilaban al frente de la concentración, mientras la policía se agrupaba en calles laterales.

Las quejas de los manifestantes son diversas. Cada grupo llevaba su propia pancarta: estudiantes de secundaria, activistas climáticos y personas indignadas por el costo de la vida.

En la multitud destacaban algunos disfraces de Halloween, entre ellos un Michael Jackson zombi de “Thriller”, un pirata y un Spider-Man. Los manifestantes esperaban con calma, coreando y cantando a través de megáfonos.

Por la noche, las autoridades reportaron al menos 296 detenidos, muchos menos que los mil detenidos hace una semana.